Peskow wirft den USA Einmischung in den Wahlkampf vor.

Kurz vor der Wahl eines neuen Interpol-Leiters gibt es Streit um einen russischen Kandidaten. Moskau warf den USA vor, die Abstimmung beeinflussen zu wollen. "Die USA versuchen hier, sich in einen Wahlprozess einzumischen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.



Zuvor hatten US-Senatoren vor einer Wahl des Russen Alexander Prokoptschuk gewarnt. Sollte der 57-jährige Polizeigeneral an die Spitze des Exekutivkomitees treten, werde er die Organisation zugunsten der Kreml-Politik missbrauchen, so die Senatoren.