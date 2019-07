Ein Wähler wirft einen Stimmzettel in eine Wahlurne.

Bei der Oberhauswahl in Japan hat sich wie erwartet ein Sieg des Regierungslagers von Ministerpräsident Shinzo Abe abgezeichnet. Abes Liberaldemokratische Partei LDP und ihr kleinerer Koalitionspartner Komeito könnten mit mehr als der Hälfte der zur Wahl stehenden Sitze in der zweiten Kammer des Parlaments rechnen.



Das berichteten japanische Medien auf Basis von Wählerbefragungen nach Schließung der Wahllokale. Abe strebt seit langem eine Änderung der pazifistischen Nachkriegsverfassung an.