Salome Surabischwili will Präsidentin von Georgien werden. Quelle: Shakh Aivazov/AP/dpa

In Georgien entscheidet eine Stichwahl zweier Ex-Außenminister über den künftigen Präsidenten des kleinen Staates am Schwarzen Meer. Laut Wahlkommission in Tiflis erreichte keiner der Kandidaten die notwendige absolute Mehrheit.



Nach Auswertung von über 98 Prozent der Stimmen erhielt die frühere Außenministerin und Favoritin Salome Surabischwili 38,6 Prozent. Ihr schärfster Konkurrent, Ex-Außenminister Grigol Waschadse, kam auf 37,7 Prozent. Die übrigen Kandidaten lagen klar dahinter.