Jan Böhmerman bei einem Investorentreffen. Archivbild

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Der TV-Satiriker Jan Böhmermann will nach eigenen Angaben weiter SPD-Chef werden. "Ich möchte auf dem Parteitag Anfang Dezember von 50 Delegierten zum Kandidaten für den SPD-Vorsitz aufgestellt und gewählt werden", schrieb Böhmermann in einem Brief an die SPD.



Was er mit der Bewerbung beabsichtigt, blieb zunächt offen. Erst nach Beginn der Regionalkonferenzen war Böhmermann in die SPD eingetreten, die Unterstützung der zuständigen Ortsverbände in Sachsen-Anhalt für seine Kandidatur schlug fehl.