Das CDU Logo an der Parteizentrale.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die CDU will ihren neuen Vorsitzenden voraussichtlich auf einem Sonderparteitag am 25. April in Berlin wählen. Da-rauf hat sich das CDU-Präsidium geeinigt. Endgültig muss das der Parteivorstand beschließen, der am Vormittag zusammenkam.



Unklar war zunächst weiterhin, ob sich - wie von einem Großteil der Parteispitze gewünscht - auf dem Sonderparteitag eine Kampfkandidatur vermeiden lässt. Die von vielen erhoffte Teamlösung für den Parteivorsitz scheint auf der Kippe zu stehen.