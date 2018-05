Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, ist für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. Die Delegierten des DGB-Bundeskongresses in Berlin bestätigten den 62-Jährigen mit einer Mehrheit von 76,3 Prozent im Amt. 289 Delegierte stimmten mit ja, 90 Delegierte mit nein. Hoffmann, der keinen Gegenkandidat hatte, nahm die Wahl an. Er ist seit 2014 Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Er hatte damals Michael Sommer abgelöst. Als stellvertretende Vorsitzende wurde am Montag Elke Hannack bestätigt. Sie kam auf 86,5 Prozent.