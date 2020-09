Abdullah Abdullah, noch Regierungschef in Afghanistan, sieht sich als Präsident.

Quelle: Tamana Sarwary/AP/dpa

Ghani hielt seine im Staatsfernsehen übertragene Zeremonie im Präsidentenpalast ab und Abdullah seine im nahe gelegenen Sapedar-Palast. Jeweils waren viele Unterstützer zugegen. An Ghanis Zeremonie nahmen einige Vertreter des Auslands teil, ein Zeichen der internationalen Unterstützung für ihn. Anwesend waren etwa der US-Gesandte Zalmay Khalilzad, der Chef der US-Truppen in Afghanistan, Austin S. Miller, und der für Afghanistan zuständige Vertreter von UN-Generalsekretär António Guterres, Tadamichi Yamamoto.



Abdullahs Vereidigung wurde vom Privatsender Tolo TV übertragen. Unter den Anwesenden waren sogenannte Dschihad-Kommandanten, die beim Sturz der Taliban 2001 mit den USA verbündet waren. In den 1990er Jahren waren sie an dem damaligen Bürgerkrieg beteiligt, was Sorgen aufkommen ließ, dass die Rivalität zwischen den afghanischen Politikern zu Gewalt führen könnte.