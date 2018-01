Macri unterschätze die Wirkung des Falles lange, ehe er schließlich doch die Zügel anzog. In dieser Woche wurde im Rio Chubut eine Leiche just an dem Ort gefunden, an dem Maldonado das letzte Mal lebend gesehen wurde. Unklar ist, ob es sich bei der Leiche tatsächlich um den meist gesuchten Mann des Landes handelt, auch wenn viele Indizien darauf hindeuten. Welchen Einfluss die neueste Entwicklung auf den Wahlausgang haben wird, ist völlig offen. Die Parteien haben aus Respekt vor der Familie Maldonado alle Veranstaltungen abgesagt.