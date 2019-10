Seit fünf Monaten haben einige von uns kein Gehalt bekommen. Agustina Guarnacia

Guarnacia arbeitet im Kinderkrankenhaus Garrajan. Gemeinsam mit mehreren Dutzend angehenden Ärztinnen und Ärzten, Pflegepersonal und Gewerkschaftern macht sie auf die katastrophale Lage in den Krankenhäusern aufmerksam. "Seit fünf Monaten haben einige von uns kein Gehalt bekommen", sagt Guarnacia. Sie haben Plakate gebastelt, weisen auf den Notstand hin. Friedlich aber kreativ. Immer wieder halten Autofahrer an und signalisieren ihre Solidarität. "Nicht aufgeben", ruft einer. "Wir stehen auf eurer Seite", rufen die Passanten. Es ist ein kleiner politischer Erfolg an diesem Morgen in Buenos Aires. Guarnacia hat die Hoffnung, dass sich bei einem Regierungswechsel etwas ändern wird. Euphorisch ist sie nicht: "Argentinien steckt ja schon seit Jahren in einer Krise."