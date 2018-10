Jair Bolsonaro, umstrittener Präsidentschaftskandidat. Archivbild Quelle: Marcelo Camargo/Agencia Brazil/dpa

Vor der Präsidentschaftswahl in Brasilien an diesem Sonntag baut der rechtspopulistische Kandidat Jair Bolsonaro seinen Vorsprung in Umfragen aus. Das Meinungsforschungsinstitut Datafolha sah den Ex-Offizier bei 35 Prozent. Im Vergleich zur Umfrage am Dienstag legte er um drei Punkte zu.



Bolsonaro liegt damit 13 Punkte vor dem Linkskandidaten Fernando Haddad. Die anderen Kandidaten landen abgeschlagen dahinter. Bolsonaro wird häufig auch als "Donald Trump Brasiliens" bezeichnet.