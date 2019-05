Wahl in Bremen.

Quelle: ZDF

Bei der Landtagswahl in Bremen liegt die CDU laut der aktuellen Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen knapp vor der SPD. Die CDU könnte damit erstmals seit mehr als 70 Jahren stärkste Kraft werden. Sie jubelt über 27,3 Prozent. Die SPD kommt nur noch auf 25,2 Prozent. Wahlgewinner sind auch in Bremen die Grünen mit 16,9 Prozent.



Die Linken erreichen 10,3 Prozent, die AfD liegt bei 6,5 Prozent, die FDP bei 5,8 Prozent. Die Bürger in Wut schaffen 2,6 Prozent und alle anderen Parteien zusammen 5,4 Prozent.