Sind dies die Hauptgründe für die geringe Wähler-Zustimmung? In der Tat hat die Sparpolitik, die Schuldenbremse, dafür gesorgt, dass die Koalition aus Rot und Grün in den letzten Jahren weniger zu verteilen hatte. 75 Prozent der Befragten geben nach einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen an, dass für ihre Wahlentscheidung die Politik in Bremen ausschlaggebend sei. Aber richtig ist auch, dass die SPD im Bund einem europäischen Trend unterliegt: Ehemals stolze Wählerwerte für "sozialdemokratische" Parteien in Italien, Frankreich und anderen EU-Nachbarländern von weit über 30 Prozent sind dort noch stärker gesunken als für die SPD in Deutschland. Im Moment verharrt sie bei leichtem Aufwärtstrend auf niedrigem Niveau.