Die Lage ist angespannt, weil viele Menschen unzufrieden sind mit ihrer persönlichen sozialen und wirtschaftlichen Lage.

Susan Stewart: Die Lage ist angespannt, weil viele Menschen unzufrieden sind mit ihrer persönlichen sozialen und wirtschaftlichen Lage. Mit den seit 2014 angegangen Reformen ist zwar sehr viel erreicht worden, aber die Leute spüren davon in ihrem Leben noch nicht so viel.



Die makroökonomische Lage der Ukraine ist zwar stabil geblieben, was eine große Leistung ist, aber die Einkommen vieler Menschen haben sich nicht gebessert. Viele haben sogar den Eindruck, dass es schlechter geworden ist. Außerdem sind zahlreiche Ukrainer unglücklich über die Lage im Donbasss, also den Konflikt mit Russland in der Ostukraine.