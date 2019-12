Die Mehrheit der jungen Briten unterstützen die Labour-Partei und Labour-Chef Jeremy Corbyn. Bei Wahlkampfveranstaltungen wurde er stets mit Jubelrufen empfangen. Für viele junge Briten ist er eine Art Hoffnungsträger im aktuellen politischen Klima. In der nächsten Wahl müssen sie nun ohne diesen Hoffnungsträger auskommen, denn Corbyn kündigte in einer Rede in der Wahlnacht an, er werde bei den nächsten Wahlen nicht mehr als Spitzenkandidat für die Labour-Partei antreten.