Als "Brexit-Wahl" wurde die Parlamentswahl in Großbritannien in den vergangenen Wochen oft bezeichnet. Ein passender Begriff, denn jedes der Themen, die für die Wähler am wichtigsten sind, ist in irgendeiner Weise vom Brexit beeinflusst. An welchen Themen machen die Briten ihre Entscheidung an der Wahlurne fest?