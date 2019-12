Charles Michel beim EU-Gipfel in Brüssel.

Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

Nach der Parlamentswahl in Großbritannien kommt es im Ringen um den Brexit nach Ansicht von EU-Ratspräsident Charles Michel nun auf das Parlament in London an. "Wir werden sehen, ob es für das britische Parlament möglich ist, das Austrittsabkommen zu akzeptieren" sagte Michel.



"Falls das der Fall ist, sind wir bereit für die nächsten Schritte", ergänzte Michel. Die Ratifizierung des zwischen London und Brüssel ausgehandelten Austrittsabkommens ist bisher im britischen Parlament gescheitert.