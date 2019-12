Boris Johnson kann triumphieren. Sein Kalkül ist auf ganzer Linie aufgegangen. Er hat es geschafft, die nötigen Stimmen beim EU-Referendum zusammenzubekommen, er hat drei Jahre lang Theresa May von der Seitenlinie missbilligend beobachtet und ihr Stöcke zwischen die Beine geworfen, dann die Macht an sich gerissen, der EU mit seinem Deal einen Scheinsieg abgerungen und das Parlament in Neuwahlen gezwungen. Die nun errungene Mehrheit versetzt ihn in die Lage, den Brexit bis zum 31. Januar durchzuziehen und als der Mann in die Geschichte einzugehen, der den Brexit angezettelt und durchgeführt hat. So weit so gut.