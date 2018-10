In den vergangenen zwei Jahren gewann die Abspaltungsbewegung an Einfluss. Am 1. Oktober 2017 riefen Separatisten in den englischsprachigen Regionen die Republik Ambazonia aus, die von keinem Land anerkannt wurde. Seitdem geht das Militär gegen die Separatisten vor. Unter den gegenseitigen Vergeltungsaktionen leidet vor allem die ländliche Bevölkerung. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen brannten mehr als 70 Dörfer. Von wem die jeweiligen Angriffe ausgehen, ist nicht immer klar. Videoanalysen des britischen Senders BBC zeigen wie auch Soldaten Feuer legen. Die Separatisten greifen auch Busse, Schulen und andere staatliche Einrichtungen an. Laut Amnesty International wurden seit Oktober vergangenen Jahres 400 Zivilisten getötet. 180.000 Binnenflüchtlinge können nach UN-Angaben momentan nicht in ihre Heimatorte zurück.