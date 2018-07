Mehrere Menschen starben während des Wahlkampfes in Mexiko. Quelle: JORGE REYES/dpa

Im Zusammenhang mit der Wahl des Präsidenten und weiterer politischer Posten in Mexiko sind laut Wahlbeobachtern fünf Menschen getötet worden. Die Toten seien in den Bundesstaaten Puebla, Chiapas, Guerrero und Michoacan registriert worden, erklärte die Organisation Amerikanischer Staaten.



Der Wahlkampf in Mexiko sei mit mehr als 120 getöteten Politikern einer der gewalttätigsten in der Region in den vergangenen Jahren gewesen, sagte der Leiter der Wahlbeobachtungsmission, Leonel Fernandez.