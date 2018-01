Die sozialdemokratische Labour-Partei mit ihrer Spitzenkandidatin Jacinda Ardern kam dem Zwischenergebnis zufolge auf etwa 35,5 Prozent. Allerdings kann es im Lauf der Auszählung noch erhebliche Verschiebungen geben. In den Umfragen hatte Labour in den vergangenen Wochen deutlich aufgeholt. Offensichtlich verpasste die größte Oppositionspartei einen Machtwechsel jedoch erneut. Die Konservativen sind in dem Pazifikstaat mit nur 4,7 Millionen Einwohnern bereits seit 2008 an der Regierung.