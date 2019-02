In Nigeria haben die Präsidentschaftswahlen begonnen. Erwartet wird ein knappes Rennen zwischen zwei Kandidaten. In der Hauptstadt des nördlichen Bundesstaats Borno, Maiduguri, brach kurzzeitig Panik aus, als Explosionen und Schüsse zu hören waren. Die Polizei bestätigte das "Geräusch schweren Gewehrfeuers", bestritt aber, dass es einen Angriff gegeben habe. "Die Schüsse richteten sich nicht gegen die Öffentlichkeit, sondern hatten einen Sicherheitszweck", hieß es in einer Mitteilung. Viele Bewohner befürchteten, dass die islamistischen Terrorgruppe Boko Haram Wahllokale angreifen könnte. In Borno, wo Boko Haram einen eigenen islamischen Staat errichten will, sind die Aufständischen besonders aktiv.



Am vergangenen Samstag hatte die Wahlkommission den Urnengang - wenige Stunden vor Öffnung der Wahllokale - um eine Woche verschoben. Als Grund nannte die Regierung "organisatorische Probleme", wofür es anschließend viel Kritik hagelte. Bislang zeichnet sich eine geringe Wahlbeteiligung ab. Bewohner und örtliche Medien berichteten vielerorts von wenig Andrang zum Auftakt der Wahl. Mehrere Wahllokale öffneten zudem mehr als eine Stunde später als geplant, wie Wahlbeobachter meldeten.



Präsident Muhammadu Buhari sagte, diesmal verlaufe die Wahl ohne größere Probleme. Ein Sprecher seines Wahlkampfteams erklärte aber, dass etwa in seinem Wahllokal im Staat Delta im Süden eineinhalb Stunden lang keine Wahlhelfer aufgetaucht seien. In anderen Teilen von Delta und Anambra standen Wähler bis zum späten Vormittag vor verschlossenen Türen. Wahlbeobachter meldeten unter anderem Verzögerungen bei der Wahl in Lagos, der größten Stadt Afrikas. In Kaduna waren die Schlangen zwar lang, doch die Wähler mussten drei Stunden auf Unterlagen warten, um ihre Stimme abzugeben.



