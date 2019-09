Doch der Ibiza-Skandal, der die Regierung platzen ließ, war wohl nur der Anfang einer Reihe von Enthüllungen über das selbstherrliche Gebaren des geschassten Vizekanzlers und Ex-Parteichefs Heinz-Christian Strache - die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Veruntreuung von Parteigeldern. Bei den Belegen für sein generöses Spesenkonto der Partei von 10.000 Euro hat er, so der Verdacht, auch noch betrogen - das kommt nicht an in der selbsternannten "Kleine-Leute-Partei" FPÖ.



Der neue FPÖ-Parteichef Hofer versucht vor der Wahl einen Seiltanz: einerseits Straches immer noch große Fangemeinde nicht mit drastischen Maßnahmen zu verprellen, andererseits als durchgreifender neuer Parteichef Profil zu gewinnen, auch bei der ÖVP. Denn eines ist sicher: Die FPÖ will wieder regieren, ganz besonders Ex-Innenminister Kickl. Der Hardliner in Sachen Migration ist seit Straches Abgang der neue heimliche Star der FPÖ - aber Sebastian Kurz schließt ihn als Minister aus. Die FPÖ ist also aller Wahrscheinlichkeit nach erst einmal mit sich selbst beschäftigt und zunächst für die ÖVP kein ernstzunehmender, stabiler Partner.