Matthes: Das ist kein unbekanntes Thema in Österreich, spielt aber eigentlich im Moment keine Rolle. Es gibt ja auch schon Bücher über diese Verstrickungen ins Deutschnationale- oder ins Neonazi-Milieu. Diskussionen gab es immer wieder einmal, aber Strache und die FPÖ versuchen ganz bewusst, sich von solchen Anstrichen zu distanzieren. In der FPÖ würden solche Verbindungen heute auch nicht mehr geduldet. Die Partei positioniert sich als große Volkspartei, ähnlich wie die SVP in der Schweiz. Sie will regieren und den Kanzler stellen. Wenn man es mit der AfD in Deutschland vergleicht, dann ist die FPÖ heute in etwa auf der konservativen Linie jener AfD, für die Frauke Petry stand. Ein Björn Höcke dagegen wäre heute in der FPÖ nur schwer denkbar.