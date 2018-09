Wahllokal in Stockholm Quelle: ZDF

Eigentlich ist in Stockholm an diesem Wahlsonntag alles so wie immer. In dem Café in der Innenstadt sitzen die jungen Schweden an ihren Handys und skypen. Draußen, vor dem Eingang, spielen Kinder mit der Fontäne des Springbrunnens, das Wetter ist schön. Und ein paar Meter weiter, im Einkaufszentrum Gallerian, haben auch am Sonntag die Geschäfte geöffnet. Martin, der junge Halbschwede Anfang 20, verkauft T-Shirts und Unterhosen, während aus den Boxen neben der Kasse Elektrobeats kommen. "Ich habe schon gewählt", sagt er - Briefwahl. "Ich wusste ja, dass ich heute arbeiten muss."