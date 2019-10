2014 hat die CDU zwar die Wahl gewonnen - mit 33,5 Prozent wurde sie stärkste Kraft im Land. Den Regierungschef stellt sie aber nicht: Das ist Bodo Ramelow, der erste Ministerpräsident der Linken in einem deutschen Bundesland. Er regiert zusammen mit SPD und Grünen. Die FDP scheiterte 2014 an der Fünf-Prozent-Hürde, die AfD zog zum ersten Mal in den Landtag ein. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,7 Prozent.