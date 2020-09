Benny Gantz (l) und Benjamin Netanjahu auf Wahlplakaten.

Quelle: Oded Balilty/AP/dpa/Archivbild

Vor der Parlamentswahl in Israel am Montag liegen die Likud-Partei des Regierungschefs Benjamin Netanjahu und das Mitte-Bündnis Blau-Weiß seines Herausforderers Benny Gantz in Umfragen gleichauf. Nach einer Umfrage der Zeitung "Israel Hajom" kämen derzeit beide Parteien auf jeweils 33 von 120 Sitzen. Die Tageszeitung "Maariv" sah beide bei 34 Sitzen.



In allen Umfragen fehlten beiden Blöcken mehrere Mandate für eine Regierungsmehrheit von 61 Sitzen. 2019 war die Regierungsbildung bereits zweimal wegen einer Pattsituation gescheitert.