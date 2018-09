Bayerische Landespolitik war bisher ein bisschen wie die Bundesliga: An der Spitze ist alles wie immer. Die CSU als politischer FC Bayern München - jahrelang ungeschlagen. Doch vor der Wahl am 14. Oktober kommt Bewegung in die Sache. Eine Alleinregierung der CSU scheint nach aktuellen Umfragen nicht mehr möglich. Die Grünen könnten zweitstärkste Kraft werden. Und die SPD dümpelt bei etwa 11 Prozent - zusammen mit AfD und Freien Wählern.