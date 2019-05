Bei der Bürgerschaftswahl in Bremen am 26. Mai könnte es - laut aktuellen Umfragen - ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD geben. Grüne, AfD und Linke könnten dazugewinnen. Wer am Ende vorne liegt und mit welchen Koalitionspartnern eine Regierung gebildet werden kann, muss sich noch zeigen. Erst in den Koalitionsverhandlungen wird deutlich werden, welche Parteien sich auch inhaltlich nahestehen.