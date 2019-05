Wenn Sie wissen möchten, welche Partei Ihnen in den wichtigsten Fragen am nächsten steht, können Sie den Wahl-O-Mat nutzen. Er liefert schnelle Hilfe bei der Wahlentscheidung. 38 Fragen sind zu beantworten, dann gibt das Programm eine Übersicht zu welcher Partei die eigene Meinung am besten passt. Dabei können die Nutzer auch die Fragen, die ihnen am wichtigsten sind, doppelt gewichten und weniger relevante Fragen auslassen. Die Überschneidungen mit den Parteien werden anhand des Inhalts ihrer Partei- und Wahlprogramme analysiert.