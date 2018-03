Markus Söder in der Staatskanzlei. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Als neuer Ministerpräsident will Markus Söder (CSU) "Manager Bayerns" werden. Gleichzeitig werde er sich in seinem neuen Amt "auch als Kümmerer" verstehen. Das sagte er der "Süddeutschen Zeitung".



Knapp drei Tage nach dem Rücktritt von Horst Seehofer (CSU) will der bayerische Landtag an diesem Freitag Markus Söder zum neuen Ministerpräsidenten wählen. Da die CSU mit 101 der 180 Abgeordneten die absolute Mehrheit im Landesparlament stellt, gilt die Wahl Söders als reine Formsache.