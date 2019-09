Eine Mehrheit der Brandenburger findet ihr Land ganz allgemein unzureichend auf die Zukunft vorbereitet (47 Prozent), nur 42 Prozent sind da optimistisch (weiß nicht elf Prozent). Bei den in Brandenburg wichtigsten Themen Infrastruktur und Bildung wird der SPD die größte Kompetenz zugeschrieben, wie auch in den Bereichen Wirtschaft und Soziale Gerechtigkeit. Die CDU kann nur beim Thema Arbeitsplätze punkten. In die Grünen wird wie gewohnt beim Klimaschutz das größte Vertrauen gesetzt, die Linke ist bei den Themen Soziale Gerechtigkeit und Sorgen der Ostdeutschen stark. Der AfD wird bei der Ausländerpolitik die größte Kompetenz zugeschrieben. Allgemein verspricht sich die Mehrheit in Brandenburg nicht viel Inhaltliches von der AfD: 57 Prozent meinen, die Politik in Brandenburg wäre schlechter, wenn die AfD an der Landesregierung beteiligt wäre, nur 23 Prozent erwarten in diesem Fall eine bessere Politik (kein Unterschied: 13 Prozent, weiß nicht: sieben Prozent).