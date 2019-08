Die Sicherheitsbehörden hatten die Bevölkerung vor einer Teilnahme an der Demonstration gewarnt. Die Polizei werde "alle notwendigen Maßnahmen" gegen Demonstranten ergreifen, erklärte die Staatsanwaltschaft. Bei einem Massenprotest der Opposition am Samstag vergangener Woche hatte die Polizei fast 1.400 Demonstranten festgenommen. Vier von ihnen wurden am Freitag offiziell in Untersuchungshaft genommen.