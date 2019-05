Grauer Tag für Griechenland: Anleihe-Rendite fällt. Archivbild

Die Aussicht auf Neuwahlen hat in Griechenland den Kapitalmarktzins auf ein neues Rekordtief fallen lassen. Die Rendite sank für griechische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren - erstmals seitdem es entsprechende Daten gibt - unter die Drei-Prozent-Marke auf 2,868 Prozent.



Der linke griechische Regierungschef Alexis Tsipras hatte am Abend der Europawahlen nach einer schweren Niederlage Neuwahlen angekündigt. Die Konservativen der Nea Dimokratia (ND) hatten gewonnen.