Zumindest vorerst sei der Einsatz menschlicher Moderatoren unausweichlich, sagte Schroepfer der "WamS". Der Konzern war deswegen in den vergangenen Monaten in die Kritik geraten. Schroepfer sagte dazu: Er sehe "in der absehbaren Zukunft keine KI, die solche Entscheidungen ohne menschliche Hilfe treffen kann". Er arbeite jedoch weiter an technischen Lösungen. Online-Netzwerke werden immer wieder genutzt, um Falschnachrichten und Fehlinformationen zu verbreiten. Facebook wurde im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 durch mutmaßlich russische Akteure für die Beeinflussung von Wählern missbraucht.