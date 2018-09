Fast 60 Millionen Türken sind zur Wahl aufgerufen. Quelle: Emre Tazegul/AP/dpa

Bei den Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei haben Wahlbeobachter Unregelmäßigkeiten gemeldet. Der Sprecher der Oppositionspartei CHP, Bülent Tezcan, sagte, in der Provinz Sanliurfa sei versucht worden, Wahlbeobachter mit "Schlägen und Drohungen" von den Urnen fernzuhalten.



Die Wahlbeobachter-Plattform dokuz8haber teilte mit, in Sanliurfa hätten offenbar Männer für ihre Frauen abgestimmt. Vorfälle habe es auch in anderen Provinzen, etwa im südosttürkischen Diyarbakir gegeben.