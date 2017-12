Schon bevor es losgeht, hat der Nicht-Amtsinhaber also schon mal an Statur gewonnen. In der Regel verlangen darum Herausforderer immer mehr Duelle als die Amtsinhaberin oder der Amtsinhaber gewähren mag. Ein Duell beginnt schon vor dem Aufeinandertreffen. Zur Vorbereitung gehört das Erwartungsmanagement. Nie hört man so viel Lob über den politischen Gegner wie vor einem TV-Duell. Das rhetorische Geschick, die Erfahrung und das Auftreten des Gegenübers werden in den schönsten Farben dargestellt, auf dass er oder sie dann, wenn es drauf ankommt, fast nur noch enttäuschen kann.