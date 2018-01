Sind die Werte gut, ist Ruhe in der Partei. Man zeigt sich geschlossen. Sind die Werte nicht gut, beginnen die internen Reibereien. In der Politik gilt nämlich mehr noch als anderswo: Nichts ist so erfolgreich wie Erfolg, und nichts führt so sehr zu Streit wie drohender Misserfolg. Dementsprechend versuchen alle Parteien, nur gute Werte zu verbreiten. Es reicht schon, sich anzusehen, wer auf twitter eine aktuelle Umfrage weiterleitet, um zu wissen wie sie ausgefallen ist.