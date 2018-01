Wer in diesen Tagen einfach öffnete, wenn es an der Tür geklopft hatte, konnte eine Überraschung erleben. Da stand womöglich eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter oder jemand, der das werden will. Haustürwahlkampf war das neue alte Zauberwort der Parteien. Das echte Lebenszeichen sollte sagen: Wir sind da. Klassische Veranstaltungen, Reden, Musik, Grillfeste, Plakate, Blumen - darauf setzten die Parteien. Der Wahlkampf wirkte wie vor vier, acht, zwölf oder noch mehr Jahren. Der Marsch durch die virtuellen Institutionen verläuft langsamer als gedacht. Denn bei all der Wahlwerbung via Twitter, Facebook und Co. ist den Parteien aufgefallen, dass Menschen sich so nur bedingt erreichen lassen. Online kann man ein Thema setzen, aber erst offline kann man den Menschen das Gefühl geben, dass man sich um sie kümmere. Online kann man die eigenen Anhänger effizient erreichen, aber offline überzeugt man Menschen jenseits der Filterblase.