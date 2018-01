Wichtig ist auch, was nicht im Programm steht: Eine Vermögenssteuer etwa fordert die SPD - nicht. Und das Streitwort "Obergrenze für Flüchtlinge" sucht man im Unionsprogramm vergeblich. Reizwörter fehlen, denn im Wahl-Programm müssen sich alle Flügel der Partei wiederfinden, damit alle gemeinsam kämpfen. Und: Man achtet auch schon mal darauf, dass man nichts festschreibt, was mögliche Koalitionen von vornherein ausschließt. Selbst im Programm kommt es also nicht nur auf die Inhalte an.