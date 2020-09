Ex-FDP-Bundesminister Gerhart Baum. Archivbild

Quelle: Britta Pedersen/zb/dpa

Der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum hat FDP-Chef Christian Lindner wegen der Thüringen-Krise "Führungsversagen" vorgeworfen. "Ob er in der Lage ist, an der Parteispitze zu bleiben, wird die Hamburg-Wahl zeigen", sagte der Liberale dem "Kölner Stadt-Anzeiger".



"Sein taktisch falsches Verhalten, durch das der Eklat von Thüringen erst ausgelöst wurde, ist nach der Absage an die Jamaika-Koalition der zweite große Fehler von Lindner als Parteichef gewesen", sagte der frühere FDP-Minister.