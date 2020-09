Logo der Deutschen Bischofskonferenz. Archivbild

Mit einem Eröffnungsgottesdienst im Mainzer Dom beginnt heute Abend die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Die Wahl ihres Vorsitzenden am Dienstag gilt über die Personalentscheidung hinaus als Signal für den künftigen Kurs der katholischen Kirche in ihrem vorsichtig eingeleiteten Reformprozess. Bisher sitzt der Münchner Kardinal Reinhard Marx vor.



Die Bischofskonferenz umfasst 69 Bischöfe, Weihbischöfe und andere hohe Geistliche der 27 Bistümer in Deutschland.