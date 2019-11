Gotabaya Rajapaksa

Quelle: Eranga Jayawardena/AP/dpa

Der frühere Verteidigungsminister Gotabaya Rajapaksa hat die Präsidentschaftswahl auf Sri Lanka gewonnen. Der Kandidat der Regierungspartei, Sajith Premadasa, räumte seine Niederlage ein. Er werde "die Entscheidung des Volkes ehren", teilte er mit.



Bei der Wahl am Samstag kam Rajapaksa bis Sonntagmorgen auf die nötige Anzahl der Stimmen von 50 Prozent plus einer Stimme, die er benötigte. Das war nach der Auszählung der meisten der Stimmen in den Hochburgen von Premadasa zu ermitteln.