Erstaunlich findet das Thorsten Winkelmann. "In der aktuellen Legislaturperiode sind die Freien Wähler sowohl personell als auch programmatisch weitgehend unsichtbar geblieben. Bei den großen Debatten kommen sie nur selten zu Wort", betont der Politikwissenschaftler an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). "Wir leben in einer Mediendemokratie. Programme und Inhalte, die sich ohnehin immer mehr angleichen, werden unwichtiger. Alles fokussiert sich auf die Spitzenkandidaten und Führungspersönlichkeiten." Doch bei den Freien Wählern fehlen diese bekannten Namen weitestgehend. Da sind lediglich der Bundes- und Landesvorsitzende Hubert Aiwanger und TV-Richter Alexander Hold, der nun in den Bayerischen Landtag einziehen will.