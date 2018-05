Beobachter hatten bereits vor dem Wahlgang erwartet, dass die von Iran unterstützte Hisbollah in den meisten Wahlbezirken, in denen sie Kandidaten aufgestellt hatte, gewinnen würde. Die Macht der Schiitenmiliz und der damit einhergehende Einfluss Teherans auf die Region führte in der Vergangenheit immer wieder zu starken Spannungen mit der Regionalmacht Saudi-Arabien, die jeglichen Einfluss des Erzrivalen Iran in der Region zurückdrängen will. Dieser Konfliktherd ist durch die Wahl nicht entschärft worden.