Dietmar Bartsch ist Co-Fraktionschef im Bundestag. Archivbild

Quelle: Michael Reichel/dpa

Dietmar Bartsch, Co-Fraktionschef der Linken im Bundestag, hat das schwache Abschneiden seiner Partei bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen als "Desaster" bezeichnet. "Gestern war ein schlimmer Tag für uns", sagte Bartsch im Deutschlandfunk.



Die Linke müsse nun ihre strategische Ausrichtung überdenken. Ein "Weiter so" könne es nicht geben. Die Linke werde "nicht mehr als die Interessenvertretung im Osten" gesehen, sagte Bartsch. Bei der Wahl in Thüringen Ende Oktober gehe es nun "ums Ganze".