Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva. Quelle: Paulo Lopes/ZUMA Wire/dpa

Der brasilianische Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva hat vor der Wahl am Sonntag um Stimmen für seinen Parteifreund Fernando Haddad geworben. "Es ist an der Zeit, das Volk und alle Demokraten zu vereinen", schrieb der wegen Korruption verurteilte Ex-Staatschef aus dem Gefängnis.



In Umfragen liegt Haddad 14 Prozentpunkte hinter dem ultrarechten Ex-Militär Jair Bolsonaro. "Angesichts dieser faschistischen Bedrohung rufe ich alle dazu auf, den demokratischen Rechtsstaat zu verteidigen."