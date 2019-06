Die sozialdemokratische Parteichefin Mette Frederiksen wäre nach ihrer Parteikollegin Helle Thorning-Schmidt die zweite Frau, die Ministerpräsidentin Dänemarks würde. Mit ihren 41 Jahren wäre sie außerdem die jüngste Person, die bislang an der Spitze einer dänischen Regierung gestanden hätte. Aufgewachsen ist die Politikerin in einem Arbeiterviertel in Aalborg.