Der slowakische Premierminister Peter Pellegrini.

Quelle: Pavol Zachar/TASR/dpa/Archivbild

Vor der Parlamentswahl in der Slowakei am Samstag zeichnet sich ein politischer Umbruch in dem EU-Staat ab. Nach einer Umfrage kommt die bisher stärkste Regierungspartei Smer-Sozialdemokratie nur noch auf 15,6 Prozent der Stimmen. Überholt wird sie von der konservativen Partei OLaNO, die 19,1 Prozent der Stimmen erhalten würde.



Publiziert wurde die Umfrage von der tschechischen Nachrichtenagentur CTK. In der Slowakei gilt kurz vor der Wahl ein Verbot der Veröffentlichung von Umfragen.