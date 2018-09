Erdogan-Anhänger feiern auf dem Kurfürstendamm in Berlin. Quelle: Paul Zinken/dpa

Bei der türkischen Präsidentenwahl hat Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan in Deutschland ein deutlich besseres Ergebnis erzielt als zu Hause. Nach Auszählung von fast 80 Prozent der Stimmen in Deutschland kam er auf 65,7 Prozent.



Sein stärkster Mitbewerber Muharrem Ince von der linksliberalen Oppositionspartei CHP kam nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu nur auf 21,5 Prozent. Anhänger Erdogans feierten in der Nacht zum Montag auch auf Deutschlands Straßen.