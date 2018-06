Erdogan im Wahlkampf in der Türkei. Quelle: Uncredited/Pool Presidential Press Service/AP/dpa

Vor Beginn der Türkei-Wahl im Ausland hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan die Türken dort um Unterstützung gebeten. "Bringt mit Gottes Hilfe die Urnen zum Platzen", sagte Erdogan bei einem Wahlkampfauftritt.



Am 24. Juni werden in der Türkei erstmals ein neues Parlament und der Präsident gewählt. In Deutschland beginnt die Wahl an diesem Donnerstag. Mehr als drei Millionen Auslandstürken sind wahlberechtigt, die größte Gruppe - mehr als 1,4 Millionen - lebt in Deutschland.